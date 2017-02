Combina hobbies con sus estudios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su dedicación y disciplina le han permitido a Midory Celaya Rosas, estudiante de sexto grado, dividir su tiempo en practicar danza, ser parte de la escolta y mantener un excelente promedio.



La menor de 11 años ha destacado en la primaria Manuel Mirazo Navarrete como buena alumna manteniendo un promedio de 9.5, además de ser comandante de la escolta oficial del plantel.



Desde quinto grado fue seleccionada como parte de la escolta debido a su buen promedio, ha participado en diversos concursos locales donde ha obtenido primeros lugares, además a finales de marzo acudirá junto a sus compañeras a un concurso nacional en Mazatlán.



"Es un año en la escolta, en quinto te empiezan a ensayar, hacen la selección de la escolta y en sexto, me gusta mucho porque hay concursos y también viajes, los últimos de marzo vamos a ir a Mazatlán", platicó.



La materia que más le gusta es Matemáticas, pero su parte favorita del día es ensayar la escolta o por las tardes acudir a clases de danza folclórica en la Universidad de Sonora.



Su gusto por la danza nació gracias a su mamá, quien en su juventud bailó como parte de la Universidad de Sonora, Midory aseguró que cuando sea grande espera ser maestra de folclor.



"Empecé a bailar en cuarto y no me he salido, me gusta mucho bailar, empecé en la escuela cuando seleccionaban a niños y hacían coreografías y desde hace un año estoy en el grupo de la Unison", comentó.



Midory divide su tiempo en practicar estas dos actividades que aunque son muy diferentes, disfruta mucho, sobre todo porque le ha permitido conocer a gente de distintas edades, otros lugares del Estado y ganar medallas y trofeos.