Se cumple un año del fallecimiento del meteorólogo Martín Barrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este 17 de enero se cumple un año de la muerte del meteorólogo sonorense Martín Barrón.



Nacido en Ciudad Obregón, Sonora el 11 de noviembre de 1964, contaba que desde muy pequeño sintió interés por todo lo relacionado con el estado del tiempo, por lo que al terminar la preparatoria viajó a Monterrey para especializarse en la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde radicó por casi diez años.



Al finalizar sus estudios realizó sus primeros trabajos profesionales en los laboratorios de la Universidad, donde fungía como instructor, además de formar parte del departamento de asesoría en la facultad.



PIONERO



Según relató el meteorólogo en una entrevista que concedió a EL IMPARCIAL, fue en diciembre de 1991 cuando, mientras se desempeñaba como docente en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, vio un anuncio en el que solicitaban a un profesional en Física.



"Era la primera vez que yo veía que solicitaban licenciados en Física y fui; me platicaron que era para abrir el área de meteorología de la Conagua en la zona Noroeste, y antes de que terminara el año me llamaron y me dijeron que estaba aceptado para la fase previa del asunto", manifestó aquella vez.



El 16 de enero de 1992 comenzaron sus labores en la Comisión Nacional del Agua, primero por cinco años en Ciudad Obregón y a partir de 1997 en Hermosillo.



PASIÓN Y PREPARACIÓN



Barrón Félix contaba entre sus grandes satisfacciones profesionales la de viajar a varias partes del mundo, como Japón, Miami y la Ciudad de México, para especializarse más en Meteorología.



Otra más, decía, fue supervisar la instalación del primer radar meteorológico de la Conagua, que hasta la fecha es el único en el Estado.



Entre los fenómenos meteorológicos más fuertes que se registraron en Sonora durante su labor en la Conagua están el huracán "Jimena", en septiembre de 2009, y el ciclón tropical "Lexter", en agosto del 1992, recordaba.



El meteorólogo se mantenía activo en redes sociales compartiendo con miles de sonorenses sus estimaciones y predicciones del estado del tiempo, resultado de sus 24 años de experiencia.



Su deceso se debió a una falla hepática aguda severa, por lo que había permanecido desde el 27 de diciembre de 2016 hasta el día de su fallecimiento, la tarde del 17 de enero de 2017.