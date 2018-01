Señalan que guardias que le prestan el servicio al IMSS no tienen seguro

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tiene responsabilidad por la falta de pago de salarios de los guardias de seguridad que realizaron un paro de labores, ya que es un problema entre particulares, indicó la institución a través de un comunicado.



Fue desde el martes cuando al menos 400 guardias, entre mujeres y hombres, decidieron interrumpir su labor debido a que desde el 28 de diciembre no se les ha retribuido el sueldo, indicaron.



“Son compañeros guardias que le prestan el servicio al Seguro Social; hubo un cambio de empresa el día 28 de diciembre y desde entonces, a la fecha, no pagan el salario, lo más absurdo es que trabajando ahí, no se tiene Seguro Social, Infonavit, ni Afore, tampoco hay un patrón a la vista”, señaló Claudio Huidobro Cárdenas.



El representante del Sindicato de Guardias de Sonora CTM expuso que se interpuso una demanda ante la Junta de Conciliación, pero explicó que esta no fue procesada debido al periodo vacacional.



“Dejaron indefensos a los compañeros, ahorita no traen para el camión, dejaron sin comer a sus familias, se han enfermado algunos. Están afectados 400 compañeros en todo el estado de Sonora, están paralizadas las labores en todo el Estado y no se va a laborar hasta que se pague”, aseveró.



También externó que de un sueldo catorcenal de 2 mil 800 pesos, la nueva empresa, de la cual desconocen el nombre, pretende pagarles 2 mil 500 pesos quincenales, situación que alerta a los trabajadores.



“Queremos que arregle todo o se dé de baja, con la otra compañía no hubo tantos problemas, el pago era puntual y no se nos bajó el salario. Con tanto aumento que hay y éstos quieren irse a la baja. Nos urgen que paguen ya, para llevar el dinerito a la casa”, añadió.



El IMSS, por su parte, puntualizó que el delegado estatal Miguel Jiménez Llamas, se reunió con el representante legal de la empresa que tiene el contrato a nivel nacional, Mariano Rodríguez Alfonso.



Indicó además que con la situación no resultaron afectados los servicios que brinda la institución y que se aplicará la penalización correspondiente que marca el contrato establecido con la empresa por esta situación.