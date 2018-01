Lupita va a necesitar sicólogo y terapias, dice su padre

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Apoyo sicológico y terapias, es lo que requerirá Lupita una vez que sea dada de alta por completo del Seguro Social.La joven será monitoreada durante varios meses para ver el avance de las operaciones que le hicieron en la cabeza, precisó su padre.“Nosotros no queremos meter a la cárcel a nadie; sólo que se responda dentro del marco de lo legal. Ella no habla, pero sí entiende, va a necesitar sicólogo y terapias, pero eso va para largo, porque a los seis meses de que la den de alta la van a volver a operar”, explicó Ramón Corona Zayas.La familia agradece el apoyo que han recibido esta mañana por parte de la ciudadanía, quienes les han pedido un número de cuenta para ayudar a Lucía Guadalupe.María Lucía limpia sus lágrimas al tiempo que ve una fotografía que Lucía Guadalupe, su hija, publicó en noviembre pasado, cinco días antes de sufrir un accidente, y dice: "Mi niña estaba llena de vida, ahora va a quedar como un bebé".Fue la noche del 20 de noviembre cuando Lucía Guadalupe Corona Ortega, de 20 años de edad, abordó un camión de la Línea 14 del transporte urbano, en el que se supone llegaría a su hogar, narró su madre.Minutos después, sobre la Carretera 26, poco antes de llegar a Las Minitas, la unidad se detuvo para que bajaran pasajeros; al empezar de nuevo la marcha, explicó María Lucía, la joven cayó y su bolsa se atoró en la puerta, y fue arrastrada a lo largo de 20 metros, hasta que un automovilista le cerró el paso al camión."Cuando cayó, el chofer cerró la puerta y se atoró la bolsa. La gente le gritaba y no hizo caso, pero se paró porque un carro se le atravesó y los que iban en el camión se le echaron encima, si no, no se para."Entonces llegó un policía, lo esposó y se lo llevó; pusimos una denuncia para que el transporte responda, pero dicen que mi hija quiso saltar, y dirán lo que quieran, pero ese chofer llevaba las puertas abiertas, además mi niña es temerosa, no creo que se haya querido bajar así", enfatizó María Lucía Ortega Verdugo.Desde ese día Lupita, como llaman a la joven, ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones y, según cuenta su mamá, de estar en coma, en el área de terapia intensiva, evolucionó a estar consciente y poder mover sólo el lado derecho de su cuerpo."Va a quedar como un bebé, se mueve su manita y piecito derecho, del lado izquierdo no mueve nada. Va a estar acostada, nos prestaron una cama como de hospital, no sabemos por cuánto tiempo, tampoco sabemos si se podrá sentar, porque nos habían dicho que iba a quedar vegetal, pero ha avanzado, aunque no puede hablar", dijo.María Lucía detalló que en su familia trabaja uno de sus hijos, quien gana 400 pesos a la semana, pues le descuentan el pago de una casa; es por ello que pide el apoyo de la comunidad para poder tener a su hija en las condiciones que ésta requiere."No sabemos cómo le vamos a hacer, nos están pidiendo unos tenis para que sus pies se le enderecen, porque se le están enchuecando. También piden una almohada ortopédica, pero tampoco tenemos la manera de comprarla", añadió la madre.Lucía Guadalupe requiere pañales para adulto, pomadas especiales para que no le salgan llagas y suplemento alimenticio Ensure.Necesita un par de tenis y almohada ortopédicos.Para ayudarla puede comunicarse a las líneas telefónicas 6623 646070 y 6621 262528, propiedad de sus hermanos.