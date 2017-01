Falta de unidades genera molestias en regreso a clases

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pocas unidades de transporte y fallas en la aplicación, complicaron el correcto funcionamiento del servicio que incrementó su demanda tras el regreso a clases de miles de estudiantes, señaló el vocero de Vigilantes del Transporte.



Alfonso López Villa especificó que se registró una disminución de 375 a 314 unidades brindando el servicio a los beneficiarios en la ciudad del Sol.



"Empezó con problemas en la aplicación, no se están ubicando en su totalidad los camiones que están circulando".



"Son 375 normalmente y la aplicación da 314, hay problemas en general, más en la línea 4 y línea 3".



Por ello solicitó mayor atención a las autoridades competentes para evitar mayores afectaciones a los usuarios que día a día requieren utilizar del servicio.



"Que reparen el problema que tienen con la aplicación porque ya la gente se está acosumbrando a utilizarla y el que no sirva nos saca de balance, de por sí en estos días que están complicados".



RECIENTEN PROBLEMAS DE UNIDADES



En un sondeo realizado por esta Casa Editorial a varios usuarios del transporte, se pudo constatar que el problema por la falta de unidades en el servicio se pudo resentir en la acumulación de viajeros, además de el retraso en el tiempo de espera.



Aide Ochoa, usuaria del transporte urbano, dijo que tuvo que esperar más de 10 minutos de lo acostumbrado en algunas de las líneas que ella frecuenta.



"La verdad es que sí lo uso mucho el transporte y hoy agarré la línea 15 y 11 y tardé más de 10 minutos que siempre en esperarlo", manifestó.



Además los usuarios también coincidieron en que la aplicación para teléfonos móviles también presentaba una falla, por lo que no pudieron hacer uso de la mejor manera de este servicio.