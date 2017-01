Tienen transeúntes barrera de maleza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La maleza que está en el cruce de la calle Jesús Lujan y bulevar Vildósola es una barrera para que los peatones crucen.



El problema ya tiene días y varias personas comentaron que es común que cuando van y cortan los árboles del lugar o deshierban, dejan todo amontonado.



Sara Robles, estudiante, comentó que vive por la zona y frecuentemente cruza el bulevar y por lo regular tardan semanas en quitar la maleza.



"No es de siempre este problema pero cuando dan mantenimiento al camellón nunca se llevan lo que cortan, siempre la dejan amontonada por semanas.



"Eso para nosotros los peatones es un problema porque no podemos cruzar y tenemos que caminar más para sacarle la vuelta, no es mucho pero sí es molesto que dejen todo a medias", destacó.



La maleza está apilada por lo que también quita visibilidad a los peatones al momento de querer cruzar y temen que haya algún accidente.



Las personas que transitan por el lugar solicitaron a las autoridades correspondientes de limpieza de camellones que retiren la maleza, pues aparte de que da mala imagen a la ciudad es un peligro para los peatones.