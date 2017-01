Retraso en construcción afecta a alumnos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alumnos del Cendi 4 no iniciaron clases este lunes debido a los atrasos en la construcción del Cendi 7, lugar donde serían reubicados después que Protección Civil clausurara este centro infantil.



El secretario de Educación, Ernesto de Lucas Hopkins, informó que aunque se trabajó a marchas forzadas no se terminó la obra por lluvias y fallas con proveedores, como se tenía planeado.



"Nos vimos en la necesidad de trabajar a marchas forzadas y por las lluvias se atrasó esta obra que en un principio se tenía planeado concluir en marzo", dijo, "estamos haciendo hincapié para que entren 120 alumnos de etapa lactante, maternal y preescolar".



El pasado noviembre Protección Civil clausuró el Cendi 4 por encontrar más de 17 irregularidades sobre el reglamento de la Ley 5 de Junio, por lo que los padres de familia buscaron la posibilidad de reubicar a todos los alumnos al nuevo Cendi 7 ubicado en la colonia Ley 57.



Por su parte los padres de familia mencionaron que están a la espera de sostener una reunión con autoridades de la SEC, ISIE y Protección Civil para que se les de un panorama de la etapa de la obra.



"No ha quedado no por una falta de compromiso, sino porque hubo fallas con algunos proveedores, por las lluvias que no se terminó este lunes, pero esperemos para la próxima semana ya esté en operación", dijo Luis Ramos, representante de los padres.



A inicio de este ciclo escolar algunos alumnos fueron reubicados a otros Cendis, pero se espera que para agosto se tenga lista una ampliación en el Cendi 7 para reubicar a todo el alumnado.