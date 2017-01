Basurero clandestino origina malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante años los vecinos de la colonia Altares han sufrido de malos olores por un lote baldío que han agarrado de basurero clandestino.



Es en el cruce de la calle Bernabé Enríquez Burruel y Palemón Zavala Catro donde se pueden observar montones de escombro, llantas, bolsas de basura y animales muertos.



Los residentes han visto a varias personas dejando la basura en ese lugar, los confrontan y salen regañados y hasta los insultan.



Raúl Bolaño es un vecino afectado, pues su casa está en la esquina del lote baldío y los malos olores ingresan a su hogar.



"Este lote es un problema pero más problema es que las personas vengan y dejen la basura aquí, yo ya les he dicho que no lo hagan porque a mí me afecta, pero salgo regañado o me dicen que si qué me importa y pues sí me importa", destacó.



Entre el lote baldío está un pequeño canal, que es por donde se va el agua cuando llueve, pero como la basura lo obstruye se llena de agua y se vuelve intransitable.



Residentes de la zona recalcaron que no pueden estar viviendo así, por lo que esperan que se multe a las personas que tiren basura, que cerquen el lugar o vendan el terreno.