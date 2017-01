Tránsito detendrá "chuecos" sólo si cometen infracciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sólo habrá detenciones de vehículos "chocolates" cuando cometan alguna falta al Reglamento o a la Ley de Tránsito, y no porque se esté realizando algún operativo de detención de vehículos de procedencia extranjera, informó la directora de Tránsito en Hermosillo.



Janneth Elena Pérez Morales aseguró que su departamento no participará en ningún tipo de operativo para detener automóviles con placas de afiliación, ya que no es jurisdicción del Municipio, sino del Estado.



Aclaró que el documento que anduvo circulando por las redes sociales sobre un supuesto operativo en el que supuestamente la Policía de Tránsito participaría, fue mal interpretado.



"No es un operativo en el que vaya a participar el Departamento de Tránsito, y en dado caso, no nos corresponde a nosotros, sino al Gobierno del Estado; lo único que decía ahí es que en caso de que hubiera un altercado nosotros vamos a ir en apoyo, no vamos a andar buscando carros americanos, ni nada", dijo.



QUE RESPETEN REGLAMENTO



Pérez Morales recalcó que su dependencia se limitará a hacer valer que los automovilistas respeten el Reglamento y la Ley de Tránsito, ya sean o no, vehículos de procedencia extranjera, y cualquier vehículo será detenido si llegase a cometer alguna falta que amerite esa sanción.



"Como municipio, lo único que nos compete es infraccionarlos en caso de que no respeten el Reglamento o la Ley de Tránsito; si un vehículo americano no respeta el semáforo, se pasó un alto, no utiliza el cinturón de seguridad, entonces nosotros vamos a tomar las medidas que correspondan al Departamento de Tránsito, únicamente en eso".



La titular de Tránsito en la capital de Sonora señaló que son alrededor de 500 mil automóviles los que circulan por las calles de la ciudad, de los cuales 200 mil no están registrados ante la Agencia Fiscal del Estado.



Especificó que entre esos 200 mil, que corresponden al 40% del parque vehicular total, pudieran estar los vehículos de afiliación y los carros nacionales que tampoco han sido registrados ante las autoridades.