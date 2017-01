Gana 25 mil pesos con Lotto Ley

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sin esperar obtener una victoria, Ernesto Alonso Cisneros Medrano adquirió un raspadito Lotto Ley, el cual lo hizo acreedor de un cheque por 25 mil pesos.



Fue el pasado 5 de enero cuando el joven de 27 años de edad, originario de Nogales, tomó la decisión de entrar a Casa Ley Sahuaro a comprar un billete "rascadito" para probar su suerte.



"Un día antes había hecho una devolución y me habían dado también tres rascaditos, pero ninguno salió premiado, la muchacha nomás se rió", explicó, "entonces al otro día entré y compré uno nomás para ver qué me salía".



Manifestó que luego de ver que había ganado 25 mil pesos, comenzó con el trámite que el comercio requería para poder realizar el canje del boleto ganador, por el valor del premio.



"Estoy muy contento, la verdad no esperaba que saliera una cantidad alta, de hecho lo compré porque traía diez pesos en la bolsa y dije ‘pues haber qué sale’. Y pues sí resultó ganador", detalló.



El nogalense agregó que el dinero lo invertirá en su educación, ya que actualmente estudia la Licenciatura en Criminalística, motivo por el cual vive en Hermosillo y trabaja en un establecimiento de comida rápida.



EL PRIMERO EN LA SUCURSAL



Juan Gálvez, gerente de Casa Ley, Plaza Sahuaro, señaló que es la primera ocasión en la que un ciudadano resulta ganador en esta sucursal, sin embargo sí se han entregado premios de hasta 300 mil pesos.



"Aquí es la primera vez que alguien gana esta cantidad, sí han habido ganadores de 20, 50 pesos, pero no había salido alguno que superara los mil pesos", subrayó, "hasta hoy que se llevará a cabo esta entrega".



El encargado de la sucursal exhortó a los hermosillenses a participar en este tipo de sorteos, ya que son muchos los premios que aún faltan por aparecer, entre ellos el premio mayor.