Staus interpone denuncia ante la FAS

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en contra de autoridades universitarias por el adeudo de más de 145 millones de pesos al Isssteson, lo cual fue catalogado como una situación personal por el rector, Heriberto Grijalva Monteverde.



El secretario general del sindicato, Javier Quintanar Gálvez, informó que la denuncia responde a un acuerdo con el Consejo Estatal de Delegados para pedir una aclaración de este adeudo.



"Interpusimos esta denuncia para que se transparente si existe un adeudo, porque afectaría a los maestros, que se intervenga y se aclare cuál es el adeudo, si es que existe y bajo qué rubros está, si es por cuotas, aportaciones y si hay intereses", mencionó.



Desde noviembre el director del Isssteson anunció el adeudo de parte de la Universidad de Sonora, por lo que el sindicato solicitó mediante transparencia la información, a lo que el rector no ha dado una postura clara sobre la situación, aseveró Quintanar Gálvez.



El adeudo asciende los 145 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones desde el 2005 al 30 de noviembre de 2016,



Quintanar Gálvez recalcó que por este adeudo los sindicalizados han visto afectado la solicitud de préstamos de corto plazo.



En el documento expone también la creación de la Secretaría de Finanzas de la Universidad de Sonora, misma que no está contemplada por la Ley 4 y que desde 2013 inició operaciones sin la aprobación de la Junta Universitaria.



"La secretaría de finanzas no está contemplada por la Ley 4 como un apoyo a la Rectoría, quien está facultado para llevarlo a cabo es la Junta Universitaria, debió haber solicitado a la Junta una secretaría más", afirmó.



La denuncia se presentó a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el origen del adeudo.