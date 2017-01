Mexicanos no regresarían sin papeles legales, dicen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mexicanos que estuvieron de ilegales en Estados Unidos o intentaron cruzar a éste en busca de mejores ingresos y calidad de vida, afirman ya no regresarían al vecino País sin papeles legales.



Las oportunidades laborales son mayores y el sueldo es mayor, pero no vale la pena vivir en la zozobra, coincidieron.



Roberto García, de 53 años, originario de Culiacán, Sinaloa, vivió en San Antonio, durante un año, donde realizaba trabajos de mecánica, pero hace un mes fue deportado por Tijuana, mismo lugar por el cual cruzó.



Económicamente le iba bien, indicó, y la ciudad es bonita, sin embargo, para quien no cuenta con papeles es muy duro.



"Hay mucha discriminación y quien anda en un carro, por cuestiones de trabajo, tiene que andar volteando pa´todos lados porque si te atrapa te quitan el carro", comentó.



El día que lo deportaron él estaba haciendo alto cuando lo detuvieron, le preguntaron de dónde es, respondió que de México y lo regresaron.



"Me puso las luces y me dijo, ‘You have license’, aseguranza, es lo primero que le piden a uno, ‘no insurance’, y me llevaron a inmigración, amarrado de los pies y la cintura, me echaron en un avión así", relató.



En las inmediaciones de las vías del tren en Hermosillo, a donde llegó de raite, expresó que espera regresar a su natal Culiacán.