Piden apoyo vial en zona de riesgo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Apoyo de la Policía de Tránsito y señalamientos viales solicitaron vecinos de la colonia López Portillo y padres de familia de la Escuela Primaria Pascual Pérez González, debido al peligro inminente que corren los alumnos y peatones en el lugar.



Es el cruce de las calles General Piña y Bacoachi al que consideran como peligroso, ya que justo ahí se ubica el plantel educativo, en el cual se tuvieron que tomar medidas extremas de cerrar por completo la avenida Bacoachi, en las horas de entrada y salida.



Esto es por el exceso de velocidad con el que transitan los vehículos sobre la calle General Piña y, según comentarios de los reportantes, "ni por ser zona escolar ceden el paso a los peatones, mucho menos reducen la velocidad".



"La prueba está en que en la mañana (ayer) dos motos atropellaron a una señora y la pobre murió en el hospital, es el colmo que tengamos ‘la boca chueca’ de pedirles que pongan topes, un semáforo o cuatro altos, porque no hacen caso, iban jugando carreras, yo creo", comentó Guadalupe Rodríguez, vecina afectada.



Fue alrededor de las 10:00 horas de ayer cuando María del Rosario, de 66 años de edad, intentó cruzar de Poniente a Oriente justo en la intersección de las calles General Piña y Bacoachi, cuando fue arrollada por dos motociclistas y uno de ellos se dio a la fuga.



"Hace como un mes hubo un choque muy feo también en esta esquina, y el carro fue y se metió hasta la tienda, y todo porque pasan bien recio, ya hemos pedido mucho que pongan otra vez los topes, pero nadie ha venido, ni un policía se ha parado tampoco", dijo Berenice Cárdenas, otra de las reportantes.



A raíz del choque, señaló María Antonieta Cisneros, se tomó la decisión de cerrar la calle Bacoachi debido al gran número de alumnos y el peligro que corren con los automovilistas, quienes al parecer no tienen algún control.



"No hay ni líneas para cruzar, ni nada. Recarpetearon hace meses la calle y quitaron los topes, no hay reductores ni nada que señale a los carros que deben de manejar despacio, deberían de poner a un policía aquí unos días para que vean que no exageramos", apuntó.