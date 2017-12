Ocasiona malestar un terreno baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Plagas de insectos ha provocado la suciedad de un terreno ubicado en la calle Bacerac, entre De las Américas y 12 de Octubre, en la colonia Lomas de Madrid, situación que ha empezado a afectar, según comentaron los residentes del lugar.



Nubia Figueroa, vecina de la calle De las Américas, comentó que el terreno ya tiene bastante tiempo en ese estado, donde los olores son pestilentes.



"Hay veces que ni pasar puedes por la peste que sale y es que también tiran animales muertos y luego con la basura que tiene días pudriéndose, pues es una mezcla de olores horribles; o sea, a la gente le vale que esté así aquí", afirmó.



Además de los olores y la fauna nociva, el lugar da un mal aspecto a la colonia, principalmente a la calle en donde está ubicado, por tal motivo han limpiado el lugar, pero no han tenido el éxito deseado.



"Esta situación enfada porque se crían muchas cucarachas y ratones, y da muy mala imagen, hemos limpiado pero al rato vuelve a estar el sucio cochinero, lo que pedimos es que por favor ya la gente no venga a echar aquí sus desperdicios", aseguró Lluvia Magallón, colona afectada.



Los vecinos, conscientes de la situación, pidieron a los causantes de la suciedad no seguir contaminando, así como la colaboración de los demás afectados para mantener limpio el terreno.