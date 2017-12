Pasan un día inolvidable

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las sonrisas de los abuelitos mostraban la felicidad que sentían mientras convivían al ritmo de la música; los residentes de la Casa Hogar Socorro de Alicia disfrutaron ayer una posada navideña organizada por empleados de EL IMPARCIAL y La i.



La felicidad de los festejados se reflejaba y decían sentirse amados, pues disfrutaron de un buen momento en compañía de los reporteros, editores y otros trabajadores de esta Casa Editorial.



Durante los primeros días de diciembre se realizaron visitas a los distintos asilos de la ciudad con la campaña "Dales una mano", donde la mayor coincidencia fue que los adultos mayores necesitaban con quién charlar y muchos apapachos.



La directora de Casa Hogar Socorro de Alicia, Ana María Rascón Maldonado, agradeció a EL IMPARCIAL y La i por la emotiva posada para los abuelitos.



"Les doy las gracias porque es la primera vez que nos acompañan y porque son el principal periódico del Estado; gracias por parte de todos los abuelitos, ellos están muy contentos, les alegra mucho, les dura el sabor de la fiesta todo el mes, recuerdan siempre las festividades que vienen y les hacen", comentó.



La Casa Hogar para Adultos Mayores Socorro de Alicia abrió sus puertas hace nueve años y actualmente atiende a 22 abuelitos que necesitan del apoyo de la comunidad hermosillense.



A pesar de que estaban cansados, eso no desanimó a los festejados, que contentos cantaban canciones que les recordaba su juventud, también bailaron al son del danzón y música de mariachi.



Para Angélica Valenzuela fue muy valioso que se les organizara una posada especialmente para ellos.



"Yo estoy muy contenta de que nos hayan hecho esta fiestecita, gracias porque muy pocos se acuerdan de nosotros, muchos pudimos bailar y reír como lo hacíamos antes, necesitábamos algo así, por mi parte estoy muy feliz", comentó.



La pasa feliz



Fue una experiencia muy bonita, relató don Melchor Noriega, habitante del asilo que se mostró muy feliz y platicador durante la amena convivencia.



"Esta fiesta nos gustó, claro, y pues me siento muy contento, el ambiente está muy bonito, sólo que no veo muy bien porque tengo un problema en mi vista; estamos contentos y la verdad no sabíamos que nos iban a hacer algo, está muy suave, muchas gracias y que Dios los bendiga", recalcó.



Los trabajadores de los periódicos El IMPARCIAL y La i hicieron entrega a los abuelitos de frazadas para mitigar el frío, también se les entregó despensa básica y Ensure. De parte del Banco de Ropa de Hermosillo recibieron cobijas.