Cobijan a migrantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A un costado de las vías del tren se forma una larga fila de hombres y mujeres: Son migrantes y personas sin hogar, quienes pasan frío en estas fechas al vivir a la intemperie, por lo que Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. acudió a brindarles apoyo.



Decenas de cobijas fueron entregadas a las personas que habitan temporalmente las inmediaciones del espacio ubicado en la salida a Nogales, donde se duerme sobre cartones y se cubre con plástico para cortar el viento helado que cala en la piel.



"Al Banco llegan a diario de 20 a 25 personas sin hogar o migrantes solicitando apoyo", dijo Silvia Mendoza, trabajadora social de la institución, "pero sabemos que hay muchísimos más que quizás no tienen cómo trasladarse o no conocen la institución.



"Entonces nosotros salimos a buscarlos a ellos y eso es lo que hicimos hoy", dijo.



Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. recibe en donación cobijas y ropa invernal cada año, elementos que son destinados directamente a migrantes, personas sin hogar y familias o personas que viven en comunidades en situación vulnerable.



"Es importante que la comunidad sepa quiénes somos y a quiénes estamos llegando", expuso Silvia, "por eso invitamos a donar, porque en este tiempo que empieza el invierno, hay mucha gente que realmente no tiene una chamarra o una cobija con la cual cubrirse.



"Nosotros estamos para esa gente y la comunidad puede tener la plena confianza de que la donación que están haciendo llega directamente al que lo necesita".



¡APÓYELOS!



Si usted quiere hacer una donación al Banco de Ropa de Hermosillo I.A.P. puede dirigirse a sus instalaciones ubicadas en Álvaro Obregón número 28, colonia Centro, o llamar al 212 03 33 para mayores informes.