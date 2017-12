Invaden la calle cerros de escombro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Residentes de la calle Eligio Ancona, en la colonia Benito Juárez, se encuentran molestos por los cerros de escombro que están invadiendo un carril de la vialidad, por lo que solicitaron que sean quitadas.



El problema se localiza entre las calles Lucas Alamán y avenida Ignacio Manuel Altamirano, donde los vecinos informaron que esto ha generado problemas para transitar por el lugar.



Rosalba Suárez, residente afectada, aseguró que casi a diario ha visto que personas de la colonia llegan con carretillas a dejar escombro o basura al sitio.



"No sabemos por qué la gente lo hace, a mí me ha tocado ver a gente que viene con carretillas a echar cochinero y los corro pero al rato vuelven y esto obviamente nos está afectando", aseveró.



La calle Eligio Ancona es el punto de los residentes de la colonia para dejar la suciedad, teniendo como consecuencia que sus propiedades se vean afectadas.



"La gente se aprovecha y viene en la noche a tirar bolsas con basura y escombro, es mucho y esto es a diario; a mí me da mucho coraje porque vinieron y me echaron cochinero aquí en la banqueta y me aplastaron unas matas que tenía, nos está afectando mucho esto", aseguró Ofelia Cano, vecina de la colonia.



Este problema ha hecho que los vecinos soliciten ayuda de la autoridad correspondiente para tratar de darle una solución a este inconveniente, el cual ya se volvió una rutina.