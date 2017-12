Pasan frío al dormir a la intemperie

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace cuatro días la familia de Jesús Osornio Molina duerme sobre la banqueta o en la explanada del Hospital General de la Zona 2 del IMSS; mientras esperan que el estado de salud de su madre mejore, buscan cómo resguardarse del frío.



Sin suéteres ni cobijas viajaron desde Chihuahua y Sinaloa hasta Hermosillo, relataron, y los que viven en Sonora tuvieron que trasladarse pronto a la ciudad, pero por la premura tampoco empacaron ropa.



"Tenemos varios días aquí y nos quedamos afuera del hospital, donde nos dio la noche, como dicen. Somos diez personas hoy (ayer), pero vienen otras pocas en camino, esto pasó muy rápido", explicó Inés Torres Fierro.



El señor explicó que Jesús, de 84 años de edad, sufrió un paro cardiaco, por lo que se encuentra internada en dicho nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo.



"No nos trajimos ni una cobija, ninguno pensó en eso, lo que queríamos era llegar lo más pronto posible. Ahorita estamos todos juntos aquí, pero venimos de diferentes lugares, unos viven en Chihuahua, otros en Sinaloa y yo vengo de Nacozari", detalló.



Los hijos, nietros y yernos de Jesús, indicaron que temen dormir a la intemperie porque el lugar es visitado por una mujer en situación de calle, quien en ocasiones se pone muy agresiva.



"Otro problema es que en la noche se pone muy frío, ojalá no nos vaya a dar gripa o tos, porque luego nos va muy mal", externó Inés, "como salimos apurados porque mi suegra entró en paro cardiaco, no agarramos ni cobijas, ni suéteres".



La familia permanece unida en la explanada del Hospital General de la Zona 2 del IMSS, en la espera de que alguna persona pueda ayudarlos con una prenda que los proteja del frío.