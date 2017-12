Duermen abrazados para resistir el frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cartón ya tiene hoyos, las bolsas de plástico y las telas no son suficientes para cubrirlos, y el frío es más intenso bajo estas viejas paredes, y a pesar de las necesidades Alma Reyes vive muy feliz en su casa de cartón, en la colonia Sierra Bonita.



Las carencias de alma y su familia son muchas: No tienen la suficiente ropa para pasar el invierno, las cobijas son escasas y la comida hace falta, y todo esto se hace más duro cuando los vientos helados golpean en su vivienda.



Vivir en estas condiciones es difícil, pero se necesita mucho valor para poder sobrellevar esta situación, así lo aseguró la joven madre de 41 años.



"Aquí es muy duro y fuerte el frío, nosotros en las noches nos dormimos con pans o suéteres porque las cobijas no dan el suficiente calor; somos cuatro: Mi esposo, yo y mis dos niños; mis hijos duermen con nosotros y sólo tenemos dos cobijas para los cuatro, ellos se tapan con una y nosotros con la otra, nuestra situación está muy dura", aseguró Alma.



Para poder entrar en calorprepara té y atoles para esta temporada, su alimento es el frijol preparado en una hornilla en el patio; pero para esta temporada, le gustaría contar con una cena especial para brindar a su familia.



"Aquí la vida es difícil, pero también uno aprende a llevar las cosas, tiene uno que aprender porque nadie tiene la vida resuelta, tenemos que batallar; con lo que la gente le gustaría ayudarme, principalmente con cobijas o una cena navideña, con lo que sea", comentó.



La vida para la señora Alma Reyes y su familia no ha sido fácil, su situación es muy vulnerable y de los catorce años que han vivido en el lugar, este fue el más pesado para ellos.