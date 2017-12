Todos podemos ayudar a Casa Hogar San Vicente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A 74 años de su fundación, la Casa Hospital San Vicente necesita ayuda, tanto material como de voluntarios para que su operación sea óptima.



El 5 de abril de 1942 la Casa San Vicente entró en función, atendido primeramente por el arzobispo Juan Navarrete y la señorita Luz Valencia, con el objetivo de ayudar a personas enfermas de tuberculosis que no tuvieran para su tratamiento.



Décadas después el lugar sigue atendiendo a enfermos de escasos recursos que padecen esta enfermedad, pero al igual que en años pasados, la ayuda es muy necesaria para mantenerlo en función, detalló Silvestre Pérez González, presidente del Patronato Sociedad de Damas de Caridad I.A.P.



"Necesitamos ayuda en especie, comida, de la que afortunadamente casi la recibimos toda; tenemos el apoyo de Peso por Peso y de otras dos, tres personas que nos dan cada mes dinero y de la Arquidiócesis de Hermosillo."



Por lo demás no tenemos ingresos pero sí estamos pidiendo cooperaciones en muchos lados para poder cubrir los gastos, porque los gastos son el doble de los ingresos que tenemos, entonces sí necesitamos mucha ayuda", comentó.



Uno de los principales problemas, a los que se ha enfrentado Casa San Vicente a lo largo de los años, es que mucha gente no la conoce o simplemente daba por hecho que ya no estaba en operación.



"La verdad la mayoría de la gente, incluyéndome yo, cuando nos propusieron tomar este patronato, sabíamos muy poco; yo nunca había estado aquí, cuando nos dijeron que si queríamos tomar la presidencia mi esposa y yo, que con gusto la aceptamos.



"Lo primero que hicimos fue a venir a visitar porque sabíamos dónde estaba ubicada, nada más; yo creo que la comunidad no sabe a qué nos dedicamos, nuestra misión principal es albergar y cuidar enfermos de tuberculosis de bajos recursos, porque aquí no entran más que los que no pueden o no tienen en dónde vivir exactamente", detalló Pérez González.



Hacen falta más manos



La mayor necesidad para la casa de enfermos de tuberculosis es el voluntariado y el ingreso de capital, para poder darles una estancia digna a los pacientes que llegan en busca de un tratamiento, aseguró el presidente del patronato.



Casa San Vicente es la única casa hospital en México dedicada exclusivamente al cuidado y atención a la enfermedad de tuberculosis y actualmente se atiende a 32 hombres.



Para Silvestre Pérez González, hacerse cargo de Casa San Vicente fue un verdadero reto: Las instalaciones estaban muy deterioradas y no estaban en condiciones dignas; ahora el lugar se encuentra en proceso de remodelación, pero aún hacen falta muchas cosas.



Martha Bustamante de Pérez, presidenta del Consejo de de Damas de la Caridad, expresó que tomar las riendas del lugar fue todo un reto, pero con trabajo duro saldrá adelante.



"Cuando vine yo me asusté y dije: ‘¡Dios mío, se está cayendo esto!’, pero mi esposo siempre es muy positivo y dijo ‘es un reto y lo vamos a sacar adelante’, y realmente somos nuevos en esto, tenemos muy poco tiempo pero se está trabajando diario", aseguró.



El matrimonio Pérez Bustamante está a cargo de Casa San Vicente y el principal propósito para ellos es posicionar el lugar y que este reciba donativos para poder dar atención médica, hospedaje y alimentación a los enfermos.



Aunque aún falta mucho para que las instalaciones estén en óptimas condiciones, Silvestre y Martha esperan que la ayuda llegue pronto, pues aseguraron que los convalecientes no tienen un lugar digno.



Si desea realizar una donación para el mejoramiento del lugar, puede acudir a la avenida Gastón Madrid esquina con Reyes, o bien puede comunicarse para más información al número 2120430.



Para saber:



Casa San Vicente cuenta con 10 trabajadores.



Sólo tienen 1 voluntario: La doctora Margarita González.



Se atienden a 32 hombres mayores de edad.



¿Que ocupan?



Ayuda con remodelación.



Artículos de limpieza general y personal.



Donativos en especie.