Se solicita donación de sangre para el pequeño Jorge

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pequeño Jorge nació el pasado 27 de octubre y desde entonces no ha conocido otra cosa que el hospital.



El cansancio se nota en los rostros de sus padres, quienes no han logrado conseguir donadores de sangre que lo ayuden a restablecer su estado de salud.



“Nació muy gordito, de 4 kilos y 400 gramos”, narró Karen Yanissia Vidal, de 27 años y madre del bebé, “entonces lo llevaron a observación, estuvo allí y como a los cuatro días nos dijeron que tenía una infección en la sangre. “De ahí se empezó a complicar y ya está en cuidados intensivos, llegó completamente hinchado, conectado del corazón, de los pulmones, sus riñones tampoco estaban funcionando”, dijo.



La madre ha pasado los días sin siquiera cumplir el reposo indicado después del parto, pues no deja de buscar ayuda junto a su esposo, Jorge Contreras Soberanes; algunas personas ya se han acercado a donar, pero ninguna ha pasado los filtros.



“Tiene una infección que aún no saben cuál es, pero le ha comprometido los órganos y le ha bajado mucho las plaquetas; necesitan subírselas para que puedan hacerle estudios”, explicó Karen, quien trata de mantenerse lo mejor posible, a pesar de la angustia.



El bebé requiere la transfusión de dos unidades de plaquetas diarias, por lo que la cantidad de donadores no tiene límite y la familia se encuentra desesperada; si usted está en posibilidades de apoyarles, puede comunicarse al (662) 430 8043.



El pequeño Jorge está internado en la Cama “C” de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Gineco-Pediatría del IMSS; la donación se realiza en el Banco de Sangre del IMSS Zona No. 2, ubicado en la calle Juárez.