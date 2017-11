Se manifiestan padres de familia de la primaria Alberto Gutiérrez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Padres de familia de la Escuela Primaria Alberto Gutiérrez, de la colonia Centro, se manifestaron debido a que no han terminado las obras de los baños de las niñas.



Desde hace más de una semana, las obras de reparación debieron de haber culminado, sin embargo, han tenido que acudir al baño de niños o maestras para hacer sus necesidades.



“Es una situación denigrante, porque algunas niñas ya han tenido accidentes, es decir, no se han podido aguantar y se han hecho del baño”, comentó.



En respuesta, se les colocó baños portátiles pero estos no reciben la limpieza adecuada, generando malos olores en el lugar donde fueron colocados, que es enfrente de la única cancha disponible.



Eddhelem Flores, padre de familia, señaló que no se encuentran en contra de las obras, sino en contra de los tiempos y las formas por las cuales se ha llevado a cabo.