Se le dificulta a Rita conseguir medicinas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Aunque Rita trabajó como profesora en un colegio particular durante 30 años, en Nogales, nunca estuvo adscrita a algún servicio médico, por lo que hoy se le dificulta obtener los medicamentos que requiere para mejorar su estado de salud.



Susana Olivas Acosta, sobrina de Rita Olivas Rivera, expuso que actualmente su tía tiene 96 años de edad, camina con apoyo de una andadera y realiza actividades por sí misma; sin embargo, padece problemas de presión arterial.



"Mi tía tiene que tomar medicamentos controlados, Telmisartán y Diosmina, que gracias a Dios hasta hoy no le han faltado, porque vendió la casita que tenía y con eso se estuvo ayudando, pero el dinero se acaba y se batalla después", señaló Susana.



En cuestión de ingresos económicos, puntualizó, Rita cuenta únicamente con el apoyo que ofrece el Gobierno federal a las personas de la tercera edad, donde se les deposita la cantidad de mil 160 pesos cada dos meses.



"Las pastillas cuestan entre 400 y 800 pesos cada caja, cuando mucho le duran 15 días, así que le batallamos un poco", detalló, "mi tía no tuvo hijos porque nunca se casó, sobrinos sí hay muchos, pero no todos se acercan a ayudarla".



Indicó que de manera frecuente aconseja a Rita acercarse a alguno de sus ex alumnos, a quienes conoce y con los que tiene comunicación, y que están dispuestos a apoyarla en cualquier situación.



"El detalle está en que le da vergüenza y la entiendo, no es fácil acercarse así nomás. Por eso yo voy y vengo al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) o al Hospital General (del Estado) para ver si consigo alguna de las dos medicinas", explicó.



Susana expresó que a pesar de que en ocasiones se le dificulta adquirir el medicamento, hace lo posible por adquirirlo, pues de ello depende que el estado de salud de su tía se mantenga positivo.



Para ayudar a Rita Olivas Rivera, puede comunicarse al número telefónico 6624 718222, propiedad de su sobrina Susana Olivas Acosta.