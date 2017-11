"Limpian" vándalos casas abandonadas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Valle de Agualurca se manifestaron preocupados por cuatro viviendasabandonadas en la calle Circuito Aguarapo y Aguazal, que han servido como basurero y refugio de "malandros".



Aunque aparentemente se encuentren en plena soledad durante el día, no es así, pues los habitantes del sector aseguraron que a todas horas se puede ver movimiento en las casasque hoy estándesmanteladas y vandalizadas.



"En estas casas además de basura, se la lleva mucho vago y eso es tanto en el día como en la noche, ya cuando oscurece es un ruido que no dejan ni dormir, las casas las limpiaron para venderlas y los ‘locos’ las desmantelaron. Es un terror porque no sabemos qué hacer", manifestóGeorgina Barreras, una de las vecinas afectadasenValle de Agualurca.



Además del problema con las personas que se refugian en las casas, una gran cantidad de basura y maleza invade las propiedades, que en algunas ocasiones, han sido quemadas y han estado a punto de causar daños a las viviendas habitadas de algunos vecinos.



"Hay veces que han quemado y casi se andaban incendiando las casas por lo mismo, porque es mucha la basura que se junta y lo quepasaes que son los mismos cholos que se meten a las casas, sacan el cochinero y prenden lumbre", aseveró María de Jesús Córdova, vecina de la calle Circuito Aguarapo.



El problema de las viviendas ha hecho que las vecinas soliciten el apoyo de las autoridades para realizar juntos labores de limpieza y mantener segura la colonia.