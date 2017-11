Ya no aguantan malos olores por fuga de drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Poco más de una semana tiene una fuga de aguas negras que brota en la calle Sierra de los Mojones, entre Cerro Centinela y Cerro Vigía, en la colonia Solidaridad, donde vecinos solicitaron su reparación, pues no aguantan el fétido olor.



Ana Yépiz, vecina de la colonia, comentó que el brote de aguas negras los mantiene preocupados pues además de ser criador de larvas, los ha expuesto a enfermedades.



"Apesta muy feo esa agua, hay veces que no tiene mal aroma como hoy, pero otras veces la peste es insoportable y es un problema porque pues eso junta mucho mosco y estamos expuestos a infecciones o enfermedades", afirmó.



El mal olor se propaga por algunas calles de la colonia Solidaridad y uno de los mayores problemas que les ha acarreado a los vecinos es el destrozo de la calle Sierra de los Mojones.



"Es muy molesta porque desprende un olor muy feo, no sabemos ya cómo está la situación porque hay días que brota y otros no, como que se tapa el drenaje; es un problema para nosotros porque la calle es un cochinero y ni cómo hacerle", aseguró Felícitas Virgen Ponce, vecina afectada de la Solidaridad.



Las vecinas, ante las posibles enfermedades que puedan contraer por el agua sucia al aire libre, pidieron la presencia de empleados de Agua de Hermosillo para que realicen la reparación correspondiente.