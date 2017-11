Espera Dayana que invierno se a benévolo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una verde enredadera cubre el cerco de su vivienda de cartón, el aire balanceaba ligeramente su casa y es lo que más le preocupa a Dayana Acosta, una joven madre de dos niños, quien desea, por su familia, que el viento helado aún no llegue a Hermosillo.



Vivir en la invasión El Guayacán ha sido difícil y a pesar de llevar ocho años de radicar en el sitio, la situación no ha cambiado: Son muchas las necesidades que Dayana y sus hijos tienen, y entre ellas, la falta de cobijas para la temporada invernal.



Aunque por el momento el clima cálido se ha mantenido en la Ciudad del Sol, Dayana teme que la temperatura baje pues no cuenta con lo necesario para enfrentar las heladas viviendo en la parte más alta de la invasión.



"El frío aquí es fuerte porque hace mucho y esta parte es puro monte, pero hay veces que vienen a ayudar las personas; así la pasamos, mi casa es de cartón y casi no tapa pero pues de eso a nada...".



Para entrar en calor Dayana realiza arroz con leche, atole, avena y café para poder aguantar un poco más el frío que azota a las familias que viven en la zona.



"En la temporada, cuando el frío está más intenso, nosotros nos la llevamos adentro, no salimos para nada y pues hacemos avena y arroz con leche para darnos calor, también hacemos atoles y a veces tomamos café", comentó la madre de familia.