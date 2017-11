Cárcel e inhabilitación a servidores públicos que ayudaron a reo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta 11 años de prisión podría alcanzar el o los servidores públicos que participaron en la fuga del reo del Cereso 1, presuntamente a bordo de un camión recolector de basura.



Mientras tanto las autoridades mantienen el operativo de búsqueda de Larry "N.", quien escapó la mañana del martes y que purgaba una sentencia de 21 años por asociación delictuosa.



Fuentes cercanas al caso explicaron que el Artículo 134 del Código Penal de Sonora, que hace referencia a la evasión de presos, señala que se aplicará prisión de 3 meses a 6 años, y de 10 a 200 días de multa, al que proporcione o facilitela evasión de un detenido, imputado, acusado o sentenciado.



Pero si quien facilite la evasión fuese un servidor público encargado de trasladar o custodiar al preso, se incrementarán las sanciones señaladas en una tercera parte. Es decir, si la pena máxima es de 6 años de prisión, se le sumarán 2 años, sumando un total de 8 años de prisión.



El director de Servicios Públicos Municipales, Luis Fernando Pérez Pumarino, aclaró que el camión recolector donde escapó el reo no es del Municipio, pues es una empresa privada la que se encarga del servicio en el penal.



Si fueran dos o más los que faciliten la evasión, o dos o más los evadidos, el máximo de la sanción de prisión se aumentará en 5 años.



Lo que significa que si son dos o más los servidores públicos involucrados en la fuga, a la pena máxima se le aumentaría 5 años, sumando un total de 11 años de prisión.



Además, se le impondrán destitución, en su caso, e inhabilitación de 8 a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.



El Artículo 137 del mismo Código Penal señala que si el servidor público que participó en la evasión logra que se reaprenda al fugitivo, se reducirá la sanción que correspondería a éste hasta en dos tercias partes de su duración.



Sin sanción para fugitivo



En el Artículo 138 se menciona que al preso que se fugue, en este caso a Larry, no se le impondrá sanción alguna por ese hecho; pero si para lograr su fuga ejerciere violencia o fuerza en las cosas, será responsable del delito o los delitos que cometa con su empleo.



Habrá mano dura contra responsables de la fuga de reo: CPA



Habrá mano dura contra de los responsables de la fuga del reo del Centro de Reinserción Social (Cereso) Hermosillo 1, que se registró el martes, aseguró la Gobernadora del Estado.



Claudia Pavlovich Arellano calificó como ridícula la manera en la que se presentó la fuga del interno, al utilizar un camión recolector de basura en el cual se ocultó y burló la seguridad.



"Hasta en la televisión sale que los reos se van en los camiones de basura, es algo que se debe estar revisando siempre, no quiero ser injusta porque hay penales en otros estados de la República que están en total abandono y yo no me puedo quejar de los míos; pero cuando veo una cosa como esta pues sí te desesperas, parece de película y no los voy a tolerar", afirmó.



Ante la manera en la que se registró la fuga del reo señaló que no hay instrucción adicional que se pueda girar a los directivos de los Ceresos porque todos los días están obligados a revisar todas las áreas de los penales.



Reconoció que en el Cereso Hermosillo 1 se realiza un buen trabajo porque no se han presentado problemas entre los internos, por lo que se deberá hacer una investigación para adjudicar responsabilidades de la fuga del reo.



Dijo estar molesta con la manera en que el interno evadió la seguridad por lo que aseguró que caerá todo el peso de Ley en contra de quien resulte responsable.