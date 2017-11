Llaman a prevenir enfermedades de transmisión sexual

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 10 mil 71 sonorenses han sido captados por la Secretaría de Salud durante las primeras 44 semanas del 2017, debido a que padecen alguna infección de transmisión sexual, de acuerdo con datos de esta dependencia a nivel federal.



Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora, precisó que la entidad no se encuentra en alerta ante ninguna de las enfermedades enlistadas.



"Entiendo el interés que representa identificar padecimientos que no estaban en nuestro radar, pero el Sistema de Vigilancia Epidemiológica tiene 160 de interés, dentro de ellos, los que revisan semanalmente en el boletín", explicó.



En el Estado, la Secretaría de Salud está atenta a la presencia de al menos diez infecciones de transmisión sexual, acentuó, así como de los factores que favorecen para que se desarrollen.



"No están solamente buscando las que se refieren a transmisión sexual, están otros que hacen que se modifiquen el PH vaginal, por ejemplo, y que haya la posibilidad de que bacterias y hongos, que están de forma natural, se conviertan en infección, como lo es la candidiasis", puntualizó.



CUIDADO ÍNTIMO



Álvarez Hernández subrayó que este es uno de los motivos por el que las mujeres registran mayor incidencia, principalmente de vulvovaginitis, infección que puede ser provocada por el uso de telas sintéticas o productos para la higiene de la zona íntima.



"Pueden ser cuestiones de higiene o el uso de telas sintéticas, especialmente muy apretadas que están de moda y van cambiando las condiciones de ese microambiente. Entonces aquellas bacterias que no eran un patógeno, de pronto encuentran un factor favorable para crecer", aseveró.



El ejercicio de las prácticas sexuales de forma responsable, enfatizó el especialista, evita padecer este tipo de enfermedades.