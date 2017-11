Aseguran que legislatura sonorense se destaca en materia de transparencia

HERMOSILLO, SONORA(GH)

El Congreso de Sonora ha ido más allá de subir información a su página web, para iniciar un proceso amplio para cambiar procesos de gestión y abrir a la sociedad todas las discusiones que le atañen, incluidas las de comisiones, afirmó el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez.



Tras la presentación del segundo Diagnóstico de la Alianza para el Parlamento Abierto, Bohórquez indicó que en Sonora que los diputados sonorenses se tomaron en serio el avanzar en el tema de la transparencia, y se nota que asumieron un compromiso por atender las recomendaciones de Transparencia Mexicana en la materia, se detalla en un comunicado de prensa.



Aunque no hay un ranking nacional, aseguró que Sonora va más allá de lo que la ley exige y eso no sucede en otros estados, aunque, aclaró, existen claroscuros y temas en los que se tiene que avanzar aún más.



EVALUADOS



En la presentación del diagnóstico, Leticia Cuesta, directora de Sonora Ciudadana, A. C., dio a conocer que los aspectos evaluados fueron derecho a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria, presupuestal y administrativa sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y no propietarios; accesibilidad y difusión; conflictos de interés y la legislación a favor del Gobierno abierto.



Cuesta Madrigal reconoció a la LXI Legislatura por su compromiso por la mejora de prácticas para el cumplimiento de los principios de Parlamento Abierto, e informó que la calificación global del Congreso del Estado fue de 65 puntos.