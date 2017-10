Alumnos de prepa tienen déficit en lenguaje y comunicación: PLANEA

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de la mitad de los alumnos bajacalifornianos de preparatoria presentan deficiencias en materia de lenguaje y comunicación, mientras que el 70% de ellos no domina el área lógico-matemática.



De acuerdo con los resultados de la primera medición en el nivel medio superior del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en la entidad, seis de cada diez alumnos son incapaces de identificar las ideas principales de un texto, y comprender su sentido.



La falta de dominio en áreas como álgebra, geometría y resolución de ecuaciones, demostró que siete de cada diez bachilleres de la entidad tienen un nivel de aprendizaje que corresponde al de alumnos de tercero de secundaria.



Lo anterior significa que no están preparados para iniciar la educación superior, señaló Manuel Ávila Carrasco, Director Adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).



Destacó que el rezago de aprendizaje es la causa de que el mismo número de quienes presentan carencias de conocimiento, no ingrese a la universidad o deserte al poco tiempo de iniciar su preparación.



La evaluación PLANEA se aplicó a tres mil estudiantes de sexto semestre en 70 bachilleratos del Estado.

Entre los participantes están preparatorias estatales, federales y particulares.



Alumnos de las de carácter privado son los mejor evaluados, mientras que los procedentes de planteles estatales son los de mayor déficit de aprendizaje.



A pesar de los resultados arrojados, los estudiantes bajacalifornianos se ubican en el lugar número cuatro de conocimientos en lenguaje y comunicación, a nivel nacional.



En contraste, mientras que la estadística del resto del país indica que seis de cada 10 alumnos tienen dificultades con las matemáticas, en BC son siete de ellos.



Éstos resultados no muestran avance ni retroceso, con relación a los arrojados por la pasada evaluación nacional de PLANEA, aplicada hace tres años, señaló Ávila Carrasco.



La profesionalización docente, trabajo conjunto y una visión de Estado que le de continuidad a las recientes reformas de la educación, son fundamentales para incrementar el índice de aprendizaje en los alumnos, aseguró.