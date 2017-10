Diario de una lucha contra el cáncer: Meybol Mónica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Me lo detectaron aquí en el Centro de Salud. Me di cuenta que mi seno tenía una protuberancia, lo vi con un ginecólogo que me mandó hacer un ultrasonido y corroboró lo que yo tenía y me mandaron de mi Centro de Salud al Oncológico y ahí fue donde me hicieron la biopsia, me sacaron las muestras y me mandaron a patología y como a la semana me mandaron con mi oncólogo, el doctor Valdemar Corral, excelente persona, y me acuerdo cuando abrió el sobre y dijo “Desafortunadamente señora, estamos hablando de cáncer”.



El diagnóstico patológico decía carcinoma ductal fase dos, para mí era en chino lo que estaba hablando y el doctor en cuanto me dio la noticia, mi madre estaba a un lado de mí, me agarró la mano, no la voltee a ver y se me quedó viendo él y le dije ¿qué sigue?” sin llorar, sin hacer aspavientos. Como que soy de las personas que les cae muy lento el 20.



Entonces cuando ya pasó eso me dijo “vamos a hacer esto y después esto”, por el tamaño de mi tumor y la fase en la que estaba.



Yo creo que para estas fechas voy a cumplir un año. Yo creo que, estaba en la posición de la típica “eso no me va a pasar a mí” y cuando me lo dijeron no entraba en mi cabeza, pero debido a la situación debía de actuar, entonces nos venimos a la casa después del oncólogo. Mi mamá fue la que se puso a llorar allá afuera y yo me puse a cocinar. Mi mamá habló con todo el mundo y sólo oía que decía “No está llorando, está bien, está haciendo comida”. No sé qué le dirían las personas al otro lado del teléfono pero ella era la que lloraba.



Mi mentalidad era “tengo qué poder”, pero mi pregunta era ¿cómo le digo a mis hijos? Siempre fue mi preocupación porque estaban muy al pendiente “¿qué te dijeron?, ¿qué te dijeron?”. Desde que te descubres lo que tienes hasta que te dicen es cáncer son varios días. En la noche que ellos llegaron, llega primero mi hija, ya me había bañado, estaba tranquila, prendo la televisión y llega mi niña y me pregunta “¿qué te dijeron?” y me reí, supongo que fue de nervios, se ríe ella conmigo y me dice “no tienes nada, ¿verdad?” y le dije sí, “¿tienes cáncer?, sí le contesto y me dice “¿y por qué te ríes?”, no sé le digo y se empezó a reír ella, siento que no me caía el 20, sí se rió, se quedó muy seria y me abrazó, con mi hijo también fue así pero tampoco lloró.



El demonio se nos vino después cuando nos cayó el 20. Fue el 16 de enero de este año, iba muy asustada, tenía mucho miedo no sabía qué era, me puse a investigar sobre lo que era y los efectos devastadores de una quimioterapia y me metí miedo, me fui con miedo. Me pusieron el suero rojo, que es una de las primeras quimioterapias y empezó a bajar el líquido hacía esta vena quemada y decía “por favor, alíviame; por favor, alíviame; por favor alíviame”.



Mentalmente estaba hablando con ese líquido y le decía “sáname” para mi mala suerte la aguja estaba mal puesta y mi vena se levantó, me quitaron la aguja me intentaron bajar lo hinchado y al momento de que apagaron el aparato y lo volvieron a prender fue como fuego adentro de mí y me lo tuvieron que retirar y cambiaron de vena y así empezaron las primeras cuatro quimioterapias.



Las recibí cada 21 días, mi cuerpo reaccionó con dolor de cabeza, náuseas, nunca vomité, creo que hasta comí más.



Fueron esas primeras cuatro, luego tuvimos un break y luego vino la cirugía que fue mastectomía radical, me quitaron todo el seno. El doctor me dijo que era completo el tumor media 9X7cm, has bola un papel y de esa medida era el tumor y aparte en la etapa la que estaba que era la 3 B, sólo hay cuatro etapas, yo estaba en medio, muy cerca.



La cirugía fue rápida, después me recuperé para recibir otras cuatro quimioterapias y el 28 de septiembre fue la última, ahora para recibir radioterapias en el área donde tenía mi tumor.



¿Qué sigue después de eso? Largos cinco años de tratamiento de una pastilla que tengo que tomar a diario, tiene efectos secundarios, que aún no sé cuáles son, necesito probarla primero. Cuando el doctor me revisó antes de la cirugía, mi seno era una piedra y me revisó y ya estaba blandita porque el tumor se redujo y me dijo que estaba respondiendo muy favorablemente.



El amor por la vida, por mí misma y por mis hijos fue lo que me motivó, yo pedí mucho por ellos para que no sufrieran. Yo siempre me he querido mucho y me he cuidado mucho, soy amante del gimnasio, a mí me gusta mucho hacer pesas, no le fallaba, de lunes a viernes, toda mi vida, no era de apios y pechugas de pollo, también me daba mis gustitos, unos tacos, que sé yo, pero sí me cuidaba. Y, sin embargo, ve lo que me pasó, una mamografía nunca me la había hecho, me hacía la autoexploración.



El chiste es que oyes todo esto y dices “no me va a pasar”, pero todas deberíamos de tener “antenitas de vinil”, yo vivía bien, vivía tranquila y mira lo que me pasó.



Cuando nos dicen que es cáncer lo primero que se nos viene a la mente es la muerte. Primero hay que luchar, primero hay que aventarse, ni modo. O te acobardas o le das la cara a lo que viene. Pero no te puedes acobardar, a la mejor si fueras una persona sola, ok, te lo creo y pienso que ni así.



Todas tenemos familia que nos lloran, estamos vivas pero que nos lloran, entonces sería imperdonable dejarse, es necesario ser valientes, ser fuertes. La quimioterapia es fuerte, sé de personas que la toman y que hacen que las tiren, a mí no me trató tan mal. Me dio ansiedad muchas veces, lloré pero son contadas las veces yo creo que yo tuve miedo porque vi al diablo de frente.



Te duele porque tienes mucho miedo, pero es curioso porque tienes miedo y tienes el coraje de decir “chin... a tu..., pin... cáncer, te voy a enfrentar”, perdón por lo que dije. Y si por lo regular sé que muchas llegan a vencer la batalla y estoy conciente por lo que he pasado pero le luchas, todos le luchamos y mis respetos porque hay mujeres a las que se les regresa, pero yo creo que soy una persona que he luchado mucho, que estoy en una etapa final, que ya casi la libre pero en mi cabeza me digo cosas positivas “sé feliz como has sido hasta ahora, lucha como has luchado hasta ahora”. No meternos demonios en la cabeza, ni en el corazón.