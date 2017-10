Requieren Tadeo y su madre apoyo de los hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuanto tuvo por primera vez a su bebé en los brazos, Juliana experimentó la mayor felicidad que ha sentido hasta sus 32 años de edad, y aunque nunca imaginó a lo que se enfrentaría como madre, el amor por su hijo le permite sacarlo adelante ante cualquier dificultad.



Después de 13 años de haber dado vida a Tadeo Robles León, un menor de padece retraso sicomotor, Juliana Berenice León Rodríguez enfoca su atención al 100% en el bienestar del niño, aunque en ocasiones la situación se torne difícil.



La madre de familia y el pilar que sostiene de pie a Tadeo, puntualizó que jamás pensó la jugada que tendría el destino para ambos, pues a los 20 días de nacido una meningitis atacó la salud de su hijo, enfermedad que cambió sus vidas.



"Él tiene retraso sicomotor, le pegó meningitis bacteriana a los 20 de nacido y le quedaron secuelas", describió Juliana, "bendito Dios aquí está, porque me habían dicho que él tenía horas para que falleciera, pero aquí lo tengo".



Destacó que actualmente la familia vive una nueva prueba, la de sobrevivir con lo mucho o poco que puede conseguir ella para mantener con bien al menor, que requiere de apoyo especial debido a su padecimiento.



"Ha sido muy difícil, el niño es muy perceptivo, de volada sabe cuando algo está mal. De hecho, a veces me aguanto la tristeza por él, me he aguantado las ganas de llorar para que él no me vea así", subrayó.



León Rodríguez enunció que a pesar de los malos comentarios en redes sociales, incluso de algunos que caen en lo despectivo, ha recibido el apoyo de los hermosillenses, por lo que está muy agradecida.



"Hay mucha gente buena y también mala, muchas personas han comentado en Internet cosas despectivas", comentó, "pero ni modo, yo con la gente que ha venido a apoyarnos se los agradezco y que Dios los bendiga por todo lo que nos han ayudado".



Tadeo y su madre hoy pasan por una difícil situación económica, por lo que ella hace un llamado a la comunidad que desee ayudarlos con despensa o los pañales que requiere el infante.