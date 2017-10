Solicita doña "Meche" ayuda para salir adelante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dormir en el suelo con varias cobijas y sábanas ha aminorado los dolores que sufre constantemente la señora Luz Mercedes Lugo Hernández, de 62 años de edad, quien padece de ataques epilépticos.



A pesar de estar enferma doña Luz no se rinde, pues el ser una mujer sola no le ha impedido salir a diario de su hogar para ganarse la vida limpiando oficinas; también en ocasiones la gente le ayuda con lo que puede cuando anda en la calle.



"Vivo sola, he estado tomando medicamentos que me cubre el Seguro Popular y aunque me he estado sintiendo mal yo sigo luchando, trabajando, sigo saliendo adelante.



"Voy a una bodega que está en una dulcería, les doy una ayudadita en lo que puedo y ellos me dan una feriecita, me ayudan con lo que pueden los muchachos, lo que ocupo es despensa", puntualizó la señora.



Cuando Mercedes tenía apenas 1 año de edad, contó, sufrió de la enfermedad de meningitis, que fue la detonante de sus ataques epilépticos, padecimiento que se clasifica como un mal congénito.



"Cuando tenía 1 año yo tuve epilepsia y es que a esa edad padecí de meningitis, y una de las secuelas fue la de ataques, que desde entonces la tengo", describió, "también tengo una prima a la que le pegan estos ataques, es hereditario".



Aunque tiene varios hermanos, Luz Mercedes señaló sentirse abandonada y con lágrimas en los ojos, aseguró que desde que su madre falleció no ha vuelto a verlos, situación que la mantiene triste.



Si usted desea apoyar a doña "Meche", como es conocida en su colonia, con despensa y artículos de limpieza, puede acudir a calle profesor Félix Soria no. 75, entre Gastón Madrid y Everardo Monroy, en la colonia Centro.