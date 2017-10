Es bajo el porcentaje de mascotas registradas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son sólo 4 mil 500 mascotas las que han sido registradas de las más de 100 mil que existen en Hermosillo, informó personal del Centro de Atención Canina y Felina (CACF).



Blayra Maldonado, subdirectora de esta dependencia municipal, detalló que ha habido poca respuesta por parte de los ciudadanos para el registro que se implementó desde noviembre del 2015, pues hay quienes piensan que se trata para recaudar fondos.



"No hemos visto el seguimiento por parte de la comunidad, yo creo que tienen miedo que sea recaudatorio, les recordamos que es una obligación del dueño según el reglamento", explicó.



El objetivo de este registro según lo marcan las reglas para la tenencia de mascotas del municipio, es tener un censo y saber hacia dónde dirigir los servicios de forma gratuita, recalcó, y ver dónde hay problemas de esterilización, vacunas y garrapatas.



Maldonado explicó que aunque el reglamento dice que si no está registrada una mascota el dueño puede ser sancionado, no se han aplicado multas porque apenas se están dando a conocer los estatutos.



Además, los dueños de perros de razas potencialmente agresivas deben llenar un registro especial y acatar una serie de recomendaciones, como colocarles un collar de advertencia o tenerlos bajo una propiedad cercada con un letrero en la puerta.



Según los datos que maneja la Secretaría de Salud, en Hermosillo existen poco más de 100 mil perros, por lo que el CACF hizo un llamado a que los dueños sean responsables y registren a sus perros y gatos.



Los requisitos son presentar una copia de la credencial de elector y un comprobante de domicilio, y el proceso de registro de las mascotas puede ser directamente en el CACF o en las distintas jornadas de esterilización que se realizan.