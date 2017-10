Se prepara Carlos Isaac par a en cuentro nacional de atletismo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El entrenamiento diario y el estudio de distintas materias forman parte de la rutina de Carlos Isaac Valenzuela Estrada, un joven de 18 años de edad que cursa el quinto semestre en Cecyte La Manga y que participará en una competencia nacional que organiza esta institución educativa.



Desde hace 4 años Carlos Isaac entrena todos los días el atletismo, invirtiéndole un tiempo promedio de entre tres y cuatro horas diarias, pues asegura que la velocidad es algo que siempre le ha gustado y por ello eligió esta disciplina que le ha traído más de una competencia.



"Ya he competido en Monterrey, Chihuahua y otros estados de México. He tenido muy buen desempeño porque casi siempre traigo conmigo los primeros lugares, mi marca es de 10.4 segundos por lo que espero superarla en la próxima competencia que será aquí", acentuó.



Aunque durante el día siempre está ocupado debido a que en las mañanas asiste a clases y por las tardes entrena el deporte, ha logrado mantener un promedio aceptable que le ha permitido continuar con el atletismo.



"No soy muy bueno para la escuela, pero tampoco tengo malas calificaciones. Sí trato de mantener mi promedio por encima del 80", subrayó el joven sonorense.



Puntualizó que en sus competencias el sistema académico de Cecyte lo ha apoyado con transporte y alojamiento, por lo que está agredido con el director general de esta institución, Amos Moreno Ruiz.



Carlos Isaac Valenzuela Estrada, al igual que otros jóvenes sonorenses, se prepara para participar en el XIV Encuentro Nacional Deportivo que organiza el sistema Cecyte, el cual se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre.