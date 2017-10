Acumulan alcantarillas basura, ramas y azolve

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En algunas parrillas de drenaje pluvial de Hermosillo se puede ver el rastro de basura y azolve arrastrado por las pasadas lluvias, así como también desechos que tiran los ciudadanos y que provocan focos de contaminación.



Uno de los mayores problemas que presenta el sistema de alcantarillado es durante las lluvias, ya que se tapan por las exageradas cantidades de basura que, con el agua, llegan a las parrillas ocasionando inundaciones.



De las 230 alcantarillas que existen en la ciudad se retiran enormes cantidades de basura y azolve cada año, informó el director de Servicios Públicos, Luis Fernando Pérez Pumarino.



"Durante el periodo de septiembre de 2016 a septiembre 2017 se realizaron labores de retiro de 5 mil 193 toneladas de azolve mediante barrido mecánico y maquinaria pesada. Adicionalmente, fueron retiradas 115 toneladas de basura, ramas y azolve en 230 alcantarillas de la ciudad", detalló.



El funcionario señaló que al inicio de esta administración se realizaron durante 100 días trabajos de limpieza en alcantarillas, acción que se mantiene vigente en distintos puntos de Hermosillo."Al inicio de la administración existían alcantarillas obstruidas, esto debido a que sólo se realizaban limpiezas superficiales y se puso en marcha un programa de limpieza profunda.



"Estos trabajos se dividen en tres sectores: Norte, que comprende las vialidades ubicadas en los bulevares Morelos, Cárdenas, Portillo y Solidaridad; Centro, desde el bulevar Luis Encinas al Paseo Río Sonora; y Sur, del Paseo Río Sonora hacia elsur de la ciudad", puntualizó Pérez Pumarino.



El director de Servicios Públicos informó que se tiene pensado la construcción de tres nuevos colectores de agua pluvial, así como seguir con la limpieza de las alcantarillas para evitar inundaciones en la ciudad.



RASTROS DE SUCIEDAD



En alcantarillas de drenaje pluvial se observan rastros de basura como botellas de plástico y bolsas, también el crecimiento de plantas por el azolve que se concentra en ellas, manifestó Azucena Montaño, vecina de El Choyal.



"Hemos visto que se acumule el agua cuando llueve, tiende a irse para la parrilla, como que tiene un cauce y ahí se queda porque se llena de la basura que nosotros tiramos, porque me incluyo; algunas veces he visto que crecen plantas", señaló.



Uno de los mayores problemas que han sufrido vecinos y comerciantes cercanos a los colectores de agua son las inundaciones provocadas por el exceso de basura sobre las parrillas.



"Solamente hay basura cuando llueve, las alcantarillas en sí no se tapan, es por arriba de la parrilla, ni modo de que los trabajadores estén parados ahí cuando llueva, pues no.



"Mayormente me ha tocado ver botellas de plástico, papeles, hojas y ramas, después de la lluvia", aseguró Juan Antonio Ruibal, comerciante del bulevar Solidaridad y Lázaro Cárdenas.



LLAMAN A SER LIMPIOS



Parece que la limpieza en la ciudad no es suficiente, pues bolsas de plástico, botellas, hules y demás desechos se pueden ver en banquetas y calles, que de una u otra forma llegan a las alcantarillas.



"A mí me ha tocado ver a gente que tira basura, que también viene de arriba; son botellas de plástico y bolsas, lo que yo pediría es que mantuvieran limpio porque realmente cuando llueve o cuando se regresan los drenajes toda la basura se mantiene aquí y es la misma", manifestó Benito Espinoza, vecino de la calle López Riesgo en Altares.



La basura de las alcantarillas es uno de los principales problemas con los cuales se han enfrentado los pobladores de la ciudad, quienes en diferentes ocasiones han manifestado el descontento que viven por la suciedad.