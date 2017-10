Barre y deshierba para devolver el brillo a la colonia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para ayudar a mejorar la imagen de su colonia, Héctor Vélez aprovechó la mañana de este domingo para limpiar una vivienda en estado de abandono en la colonia Quintas del Sol.



Acompañado de una escoba y una pala, el vecino quitó maleza, retiró basura y arregló un pequeño árbol que apenas se asomaba por la gran cantidad de residuos acumulados.



"He estado limpiando esta casa, no se si tenga dueño o qué, pero se ve muy feo y está enseguida de la mía, el pobre arbolito ya se estaba secando y por eso me puse a limpiar, para regarlo", platicó.



El señor Vélez comentó que por la calle Quinta Garabatos se pueden observar varias viviendas deshabitadas que se han convertido en basurero e incluso algunas han servido como refugio de malvivientes.



"Hay muchas casas que están solas y se llenan de basura y maleza, no se porqué les dan casa a gente que no las ocupa porque se vuelven un problema para los vecinos", recalcó.



Héctor Vélez tiene poco más de un mes viviendo en esta zona, por lo que invita a los demás vecinos a que se unan a mantener limpios los lugares de esparcimiento de la colonia.