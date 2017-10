Solicitan reparación de la calle principal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El martirio para los habitantes de la colonia San Bosco parece no terminar, aseguran algunos, ya que una cantidad considerable de baches de gran dimensión cubren una de las calles principales, por lo que piden recarpeteo en la zona.



La calle Galilea, entre San Francisco y San Roberto, es constantemente un dolor de cabeza para los vecinos que tratan de pasar por el sitio, pues es casi imposible sacarle la vuelta a tantos huecos que tiene el asfalto de esta vialidad.



Los residentes aseguraron que la mayoría de los baches son cubiertos con escombro por ellos mismos y que en ocasiones han tenido que utilizar tierra como último recursos, pues aunque es un relleno poco funcional, les da tiempo de buscar otras opciones para rellenar los hoyos.



"Los baches ahorita están tapados porque un vecino los anduvo rellenando, son unos hoyos tremendos, la calle es un cochinero. Ya tiene mucho el pavimento así y el chiste no es rellanar, sino reparar porque son hoyos grandes y hondos, no cualquier cosita", precisó Guadalupe Martínez, residente en el sector.



Luis Acosta, también habitante en la colonia San Bosco, manifestó que es incontable el número de baches que hay en la calle Galilea, lo que ha provocado problemas mecánicos en los automóviles.



"Está pésima la calle, no terminas de contar los baches y no han hecho nada al respecto. Estamos en total abandono, lo único que puedo decir positivo es que si antes no había accidentes, ahora menos, porque tienes que andar a 5 kilómetros por hora para no caer en los hoyos", aseveró.



Los vecinos de San Bosco piden a la autoridad correspondiente una pronta respuesta ante esta problemática, ya que son muchas las dificultades que los baches les ocasionan.