Vuelve escuadrón de respuesta rápida de la Cruz Roja

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Poder ayudar y salvaguardar la vida de más personas, brindándoles un servicio rápido, fluido y seguro, es lo que Sergio Leandro Durazo Santeliz espera hacer como socorrista motorizado de Cruz Roja Hermosillo.



Con cinco motocicletas todo terreno, equipadas con las herramientas necesarias en cuestión de primeros auxilios, Cruz Roja Hermosillo reactivó ayer el servicio de Unidades de Respuesta Rápida.



Aunque es la primera vez que forma parte de este escuadrón, Durazo Santeliz aseguró que está completamente preparado para llevar a cabo el gran reto, pues junto a sus cuatro compañeros recibió la capacitación para ser un excelente motociclista.



"Nos dieron cursos muy buenos, nos prepararon muy bien, tenemos la manera de llegar más rápido", subrayó, "mi expectativa es que ahora vamos a poder ayudar a más gente y llenaremos el hueco que va dejando una ambulancia en cuanto al tiempo".



Explicó que la Unidad de Respuesta Rápida ya se había implementado hace varios años, sin embargo, debido al tamaño de las motocicletas y la dificultad para arreglar las fallas, aunado a los altos costos, dejó de ejecutarse.



"En promedio una ambulancia hace de 10 a 15 minutos en llegar a un domicilio. Nosotros con las nuevas motos llegaríamos en aproximadamente 5 ó 10 minutos, atenderemos y veremos si realmente se ocupa la ambulancia o no", acentuó.



Sobre el equipamiento que tiene una unidad de dos ruedas, precisó que cuentan con desfibriladores, oxígeno, maleta de trauma y casi todo lo que tiene un vehículo normal, herramientas que serán utilizadas para atender urgencias o casos que el C4 considere como críticos.



"Queremos que la gente entienda que nosotros vamos a actuar en lo que se desocupa una ambulancia y que trataremos de evitar que ésta se use", indicó, "porque hay muchas personas que quieren una unidad a fuerza, aunque no tenga nada".



El servicio de Unidades de Respuesta Rápida, dieron a conocer autoridades de Cruz Roja, está compuesto por las cinco motocicletas todo terreno, con la finalidad de poder llegar a lugares que son de difícil acceso para las ambulancias convencionales.