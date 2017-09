Celebran Día de la Independencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con gran alegría y entusiasmo, alumnos de la Escuela Primaria Leona Vicario celebraron el Día de la Independencia de México con un corredor gastronómico y juegos mecánicos.



Dulces tradicionales mexicanos, arroz con leche, duros con verdura, tamales, tacos diversos, aguas frescas y bolis fueron parte del menú deantojitos que los menores y personal de la institución educativa disfrutaronpara conmemorar la fecha.



La directora Janeth Barreras comentó que año con año se lleva a cabo esta celebración a la cual los niños acuden vestidos con trajes mexicanos a la escuela para disfrutar del día y además aprender un poco sobre el porqué de esta fecha emblemática.



"Este año, como otros anteriores, se recrea el grito con ayuda de los alumnos, quienes vienen disfrazados y uno de los maestros es quien interpreta a Miguel Hidalgo, el Padre de la Patria", comentó la docente.



Niños y niñas, disfrazados de indios, charros o adelitas disfrutaban la celebración con sus compañeros y el toro mecánico que se encontraba en el plantel para el entretenimiento de los alumnos.



Durante ocho años, Gerardo Guerrero, ex docente del plantel, ha interpretado a Miguel Hidalgo y Costilla.



El ex docente, quien a pesar de ya no laborar desde mayo, sigue siendo invitado por las autoridades de la escuela para participar en dicha actividad.



"Es una experiencia muy bonita, aunque estoy en proceso de jubilarme mis compañeros me invitaron, es un placer venir aquí y seguir formando parte de estos eventos", comentó.



Después de 30 años al frente de diferentes planteles educativos, el docente manifestó que recordará con cariño a cada uno de los que fueron sus alumnos a lo largo de su trayectoria.