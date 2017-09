Quedaron 8 mil sin recolección

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cerca de 8 mil viviendas del sector Norte de la ciudad no recibieron el servicio de recolección de basura durante el pasado miércoles, debido a que algunos empleados no laboraron horas extras, comentó Luis Fernando Pérez Pumarino.



El director de Servicios Públicos mencionó que el servicio se prestará de manera regular este sábado y se cubrirán las diez rutas que quedaron pendientes en colonias al Norte como Insurgentes.



"Quedaron diez rutas pendientes que se van a atender el sábado, el día que les toca, el jueves sí se cubrió todo el sector Centro y también el Sur, lo más marcado es del día miércoles las que quedaron pendientes, son como 800 casas por ruta", detalló.



Luego de la manifestación que realizaron empleados de servicios públicos por la falta de unidades en buen estado, el servicio se prestó con personal de confianza y se regularizó desde el jueves por la tarde.



Reparan unidades



El secretario general del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Salvador Díaz, detalló que el viernes por la mañana había alrededor de diez unidades que fueron reparadas, por lo que los empleados pudieron prestar el servicio de manera regular.



"No había carros suficientes hasta este viernes aparecieron y se está dando el servicio como debe de ser, nosotros vamos a seguir trabajando porque es la responsabilidad del trabajador, lo único que le pedimos a la autoridad es que tenga los carros listos", indicó.



En relación a las declaraciones del secretario del Ayuntamiento de que el tema era con tintes político, Salvador Díaz le hizo un llamado para que hicieran una reunión pública frente a trabajadores y medios de comunicación.



"Yo lo invito a que la reunión la haga con los medios de comunicación, abierta al ciudadano, con los trabajadores de recolección para que los trabajadores desmientan los comentarios que ha hecho el secretario", aseveró.