Salen estudiantes a la calle a buscar recursos

Debido a que no les ha llegado un apoyo de 15 mil pesos que reciben cada mes para cubrir pagos en la Casa del Estudiante Sonorense, los jóvenes que ahí habitan realizan una breve coreografía en los cruceros para recaudar fondos.



Jorge Pérez Luna es originario de Guaymas y desde hace varios meses vive en la Casa del Estudiante Sonorense junto a otros 10 jóvenes más con quienes tienen que buscar la forma de conseguir dinero para costear los recibos de agua, luz, entre otros.



"Desde enero estamos esperando esa ayuda que nos habían dicho; sí tenemos aires acondicionados pero no los prendemos porque luego viene mucho de luz y tenemos que soportar el calor que hace", comentó.



El joven indicó que gracias a la solidaridad de los ciudadanos han logrado juntar un poco de dinero pero aún así no ha sido suficiente para poder pagar los servicios, por lo que piden ayuda de las instancias estatales.



Desde el pasado jueves 14 de septiembre, los estudiantes se han colocado en cruceros como Luis Encinas y Rosales desde las 8:00 a las 13:00 horas para poder recaudar fondos ante la falta de apoyo gubernamental.



APOYO DE EMPRESARIOS



La titular de Instituto Sonorense de la Juventud, Brianda Vivían Martínez, señaló que los jóvenes han recibido el apoyo de forma puntual hasta julio, ya que éste no proviene del gobierno sino de empresarios.



La funcionaria explicó que a pesar de que se encuentren casi al corriente con el pago de 15 mil pesos mensuales, es la agrupación de Antorcha Campesina la que manda a jóvenes para negociar sobre beneficios.



"Se habló con ellos para que el subsidio de agosto se deposite este lunes; usan este tipo de actividades para ejercer presión pero eso fue lo que ya se había acordado".



Lamentó que la agrupación utilice a los jóvenes para que salgan a dar la cara cuando las personas que están al frente de Antorcha Campesina son quienes deberían de hacerlo.



"Es un tema político, da tristeza que manden a jóvenes por delante, son 15 mil pesos al mes, este subsidio es totalmente de empresarios sonorenses que apoyan a jóvenes", destacó.



Debido a que no había presupuesto para incorporar las siete casas de estudiantes, el gobierno reactivó este apoyo pero fue eliminado en la administración anterior, explicó.