Entre la cancha y la escuela

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de los principales pasatiempos de Noelia Alejandra Félix Minjárez, estudiante de 10 del sexto grado de la Escuela Primaria Leona Vicario, es el futbol, deporte en el que ha destacado en competencias logrando ganar medallas.



La posición de delantera es la favorita de la menor de 11 años, pero señaló que en su equipo juega en varios lugares del campo según lo requiera la ocasión y practica casi a diario en unas canchas cerca de La Sauceda.



"Me gusta mucho el futbol porque siempre están en movimiento los jugadores, además de que me gusta mucho el balón" comentó.



Además de jugar futbol, Noelia ha participado en competencias de Matemáticas, su materia favorita, obteniendo algunos de los primeros lugares, así como también premios como paseos.



"Mi materia favorita son las Matemáticas, me gustan porque son muy lógicas y fáciles, nomás son sumar, restar, se me facilitan mucho", dijo.



Cuando sea grande uno de sus sueños es continuar haciendo deporte y dedicarse al fútbol de manera profesional, pero también quisiera ser médico cirujana para poder ayudar a las personas.