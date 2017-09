Se quedan sin facturar 30 millones de pesos del consumo de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 30% del consumo total de agua no se factura debido a fugas y tomas clandestinas, aseguró el director de Agua de Hermosillo, por lo que sólo cobran 70 de 100 millones de pesos posibles anualmente.



Renato Ulloa Valdez mencionó que esta pérdida de 30 millones de pesos se busca reducirla con la instalación de micromedidores, pues de 20 a 25% de las viviendas no cuentan con sistema de medición.



"No se factura el 30% del agua que producimos porque se pierde o porque se está robando, 30 de 100 millones al año se producen y no se facturan, es agua que necesitamos rescatar, por eso estamos poniendo medidores en toda la ciudad", dijo.



En alrededor de un año se han instalado 40 mil micromedidores, pero para completar la totalidad del territorio cada año se deberá instalar cerca de 15 mil, recalcó.



En lo que va del año se han detectado 100 tomas clandestinas en la ciudad, de las cuales algunas se regularizan si el ciudadano lo desea, pero en caso contrario la multa por tomas irregulares es hasta de diez mil pesos, precisó.



"Estamos buscando tomas clandestinas y sí hay gente que se acerca y quiere regularizar, a esas personas por supuesto que no las multamos, los plomeros van con la gente y preguntan si quieren conectar, es baquetonada", comentó Ulloa Valdez.