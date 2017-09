Instala "Maloro" parque vivo en Villas del Sur

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Lo que antes era un terreno invadido por maleza y basura quedó convertido en un "Parque Vivo" para los habitantes de la colonia Villas del Sur, se informó en un comunicado.



El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, les comentó que todo se puede hacer con orden y agregó que no hay limitaciones para quienes desean hacer algo por su comunidad, pero siempre respetando a los demás.



Acompañado de diputados locales, regidores y colaboradores de su gabinete de trabajo, el presidente municipal convocó a todos los vecinos a cuidar los espacios, a no tirar basura, a mantenerlos limpios y a participar en acciones para mejorarlos.



Citó el trabajo de los jóvenes grafiteros que realizaron un mural en la cerrada Villa Madero y ahora es un atractivo para el sector.



Ahora el parque será protegido por todos, no solamente por los elementos de la Policía Municipal, sino también por los vecinos, para el desarrollo de actividades formativas y recreativas en beneficio de la comunidad, abundó.



En el comunicado se detalló que el "Parque Vivo" de Villas del Sur tendrá actividades permanentes de futbol y volibol, en un horario de 17:00 a 19:00 horas, así como clases de zumba y yoga, de 19:00 a 20:00 horas.