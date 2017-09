Se preparan conductores para obra del "Trébol"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante las demoras que representará en sus traslados la obra de ampliación del "Trébol", los conductores planean tomar otras vías, además de las dos rutas alternas planeadas por las autoridades.



Personas aseguran que el tráfico empeorará debido a las miles de personas que a diario cruzan el sitio para llegar a sus trabajos y dejar a sus hijos en las escuelas cercanas del lugar.



"Estoy muy disgustada con eso son muchos meses, apuesto que no van a durar 10 meses, apuesto que va a ser más del año y siempre se hace mucho tráfico a todas horas, estoy totalmente en desacuerdo y tendré que tomar otras rutas para poder llegar aquí...", dijo Brenda Silva, conductora afectada.



Édgar Prado, conductor que diariamente utiliza el puente "Trébol", afirmó que fue una mala época del año para empezar la remodelación del sitio debido a las afectaciones que tendrán al momento de llegar a su destino.



"Las rutas alternas que hay son muy pocas pero las que están por aquí por atrás son de un solo sentido, no sabemos cómo lo vayan a manejar las autoridades esa vialidad, más que nada no fue el momento adecuado, refirió Édgar.



La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano informó el jueves la modernización del bulevar Vildósola, obra que finalizará en 10 meses y que contempla una inversión de 98 millones de pesos, además de la ampliación del "Trébol".