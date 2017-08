Sufre los estragos de lluvia y granizo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de ver que las pocas cosas de su humilde vivienda en la invasión El Guayacán se mojaban por la torrencial lluvia de la semana pasada, Dolores Alicia Casas solicitó ayuda de la comunidad hermosillense para reparar su hogar.



Dolores comentó que la lluvia y granizo perforaron el techo de su casa, donde el agua mojó la mayoría de sus pertenencias y que el poco dinero que gana no es suficiente para comprar lonas y láminas, pues tiene dos hijos que dependen de ella.



"Lo que más me afectó fue que se perforaron las lonas del techo y ya no sirven y con el mismo viento pues se trozaron y por donde quiera se me metió el agua, las goteras eran muy grandes y estaban cayendo en las camas, la cama de mi hijo era la única que no se mojó y ahí estábamos todos", afirmó.



La situación de Dolores empeoró a raíz de la discapacidad de su esposo, quien no puede trabajar debido a las graves lesiones que tiene en la columna.



"Mi marido tiene una discapacidad y es que se cayó y tiene hernias en la columna y él a como puede nos saca adelante, yo tengo un trabajo de limpieza pero es muy poco lo que gano, y es que él está ahorita desempleado", aseguró.



La jefa de familia solicitó ayuda a los ciudadanos con despensa, lonas, madera o láminas para reparar su casa y así puede mantener segura a su familia.



Si desea apoyar a Dolores y a su familia puede comunicarse al 6624 435914 o puede acudir a su vivienda ubicada en Callejón uno Manzana 10 no. 485 en la invasión El Guayacán.