Necesita Eduardo ayuda para comprar medicinas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un hombre camina pausado y con dificultad, apoyándose de las barras y asientos, por el pasillo de un camión del transporte público; mientras avanza arrastrando sus tobillos en terrible estado, va narrando a los pasajeros su trajín y carencias.



El señor Eduardo López Ibarrola, de 47 años y originario de Altar, narró un atropellamiento del que fue víctima seis meses atrás, explicando lo complicado que le ha resultado recuperarse al ser diabético y no contar con recursos para surtir su medicina.



"Se me taparon las arterias y la circulación de mis piernas por la diabetes; una cortadita se me hacía algo grande y esta vez no fue la excepción, hizo que se me encarnaran los tornillos y las placas provocándome una infección muy grande, ya traigo las piernas al borde de la gangrena", dijo.



Eduardo se subió por primera vez a los camiones de Hermosillo solicitando ayuda para costear su medicamento, ya que obtuvo permiso para salir del albergue donde se hospedó doce días hasta hoy, antes de conseguir mudarse a casa de una prima hermana.



"Compré estas pastillas para la infección pero ando pidiendo apoyo para lo demás, ya que no me encuentro bien de salud; cada día voy peor, me dan convulsiones, reboto como pescado, es un dolor inmenso.



"Salí este ratito y ya se me hincharon las piernas, no puedo, es por demás y no tengo a nadie a mi lado para que me ayude, estoy batallando demasiado", narró.



Si usted desea apoyar al señor Eduardo con la compra de su medicamento para la infección, circulación de sangre y fiebre, puede encontrarlo en la calle Luis Orcí 39 entre Uno y Dos, en la colonia Jesús García o preguntar por su prima María Antonieta López en el mismo domicilio.