Abandonan seis casas en Valle de Agualurca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Maleza y animales ponzoñosos se han apoderado de seis casas abandonadas ubicadas en la calle Aguacil y Aguarapo, en la colonia Valle de Agualurca al Sur de la ciudad, donde vecinos se encuentran preocupados por la alarmante situación.



"Esas casas ya tienen más del año abandonadas", comentó un vecino de la calle Aguarapo, el cual prefirió omitir su nombre.



"En toda la colonia hay no sólo casas solas sino también invadidas, más del año si tienen las viviendas así y pues como en toda colonia cuando las ven solas pues se meten, las usan como refugio y ya las han quemado", aseguró.



Aunque no saben el porqué abandonaron las casas, vecinos han resultado afectados por la maleza y el vandalismo que se puede apreciar en las viviendas, las cuales se encuentran deterioradas debido a que no se les han dado mantenimiento.



Doña Jesús Manuela Hernández, única vecina de la acera de la calle Aguarapo, comentó que es un martirio vivir en medio de las seis casas, y ha sido testigo del deterioro de éstas así como de su desmantelamiento.



"Unas de estas casas hace como cinco meses las dejaron y luego, luego se deterioraron y las desmantelaron, ojalá que las arreglaran y que se la den a personas que lo necesiten porque es una lástima que se echen a perder de esa manera", comentó.



La afectada también aseguró que la maleza que prolifera en las viviendas ha sido criadero de fauna nociva, la cual ha puesto en peligro la seguridad de su familia.



"Está muy feo y la verdad que es un gran problema por la maleza que tienen las seis casas, aquí en mi hogar me han atraído muchos animales, de todo, y ahora que creció la maleza por las lluvias hasta víboras han salido", afirmó doña Jesús Manuela.