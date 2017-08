Hay presencia de camarón pese a pesca furtiva: CRIP

GUAYMAS(GH)

A pesar de que no ha cesado la pesca furtiva de camarón en las bahías de Sonora durante su veda, los biólogos del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras encontraron presencia de camarón azul y café con tallas de hasta 15 centímetros.



La directora del CRIP, Alma Rosa García Juárez, informó que en los muestreos realizados en las bahías del Sur de Sonora se localizó abundancia de camarón, pero sí continúa la captura ilegal e impactan fenómenos naturales, el panorama podría cambiar.



Reconoció que en el Estado como en otras zonas de México, se pesca el camarón de forma indiscriminada aún en las épocas de veda, lo que afecta la reproducción del "oro rosado" y por ende los resultados de la actividad tanto de ribera como de altamar.



En los muestreos de altamar, al Sur y Norte de la costa sonorense, aseveró, también los resultados son alentadores, pero en el Norte la talla es mayor porque la mayoría de los camarones son de la temporada anterior.



"Pese a que no ha habido un respeto total a la veda, encontramos camarón azul de buena talla, el único que encontraron un poco diferente a lo que se había visto fue Yávaros, pero los biólogos creen que se deba al mal tiempo que prevaleció durante el estudio", comentó.



La reunión donde se definirá el levantamiento de la veda del camarón, estimó, se realizará a finales del mes en curso en Mazatlán, Sinaloa, una vez que se reúnan los resultados de todos los muestreos en el Pacífico Mexicano.



"La buena noticia es que sí hay camarón, a pesar de que lamentablemente no ha sido bien cuidado en los últimos años por el pescador, no podemos decir que será una temporada como en la época de bonanza, pero sí alcanzará al menos para que se sostenga la pesca en altamar", puntualizó.



Captura de "oro rosado" es ilusión para pescadores



En los últimos 10 años, la pesca de camarón se ha convertido en una ilusión para los hombres de mar principalmente del sector social de bahía, por el levantamiento tardío de su veda y los fenómenos naturales a los que se enfrentan.



El pescador ribereño Arturo Molina Fourcade, externó que este año a diferencia de los demás no tiene expectativas buenas en esta pesquería, sin embargo este día empezará a remendar el chinchorro con el capturará el camarón.



"Hasta ahorita no nos han dicho nada de los muestreos, así que no sabemos cómo va a estar la temporada esta vez, pero considerando que la apertura de la veda se dará en septiembre y la pesca furtiva no cesa, las expectativas no son buenas para nadie, esto se ha convertido ya en sólo una ilusión", apuntó.



Fernando Fourcade Ponce, quien tiene más de tres décadas en la pesca ribereña, sabe que la actividad en los últimos años no ha sido buena, sin embargo se mantiene activo por tradición familiar y porque no conoce otro oficio.



"Desgraciadamente los pescadores viejos seguimos aquí porque nuestros papás, abuelos, tíos y demás familiares fueron pescadores y también hay que decirlo no sabemos hacer otra cosa, siempre estuvimos enfocados al mar", indicó.



El hombre de mar, Cuauhtémoc Jiménez Velarde, denunció que el camarón en la región Guaymas-Empalme no ha dejado de ser capturado por los pescadores furtivos y eso está a la vista de todos, ya que el producto se expende libremente en las calles.



"Cuando nosotros salimos ya está saqueado el mar y son muchos los gastos que hacemos para avituallar las pangas, en cada una estimamos un gasto de entre 10 mil y 20 mil pesos, de acuerdo a las condiciones de cada una, y eso no lo recuperamos", aseveró.